Reitor da USP pede revisão de título O reitor da USP, João Grandino Rodas, recorreu da decisão da Congregação da Faculdade de Direito de declará-lo persona non grata. No recurso, enviado ontem à São Francisco, Rodas pede a anulação do título, argumentando que "não há previsão regimental ou estatutária para concessão de título negativo por unidade".