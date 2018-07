Reitor diz que não poderá cumprir Lei de Cotas

A decisão depende do decreto de regulamentação assinado pela presidente Dilma Rousseff. Cabe a ela decidir se a reserva gradual de vagas vale para os vestibulares que selecionarão alunos para 2013 ou se a regra entrará em vigor nos exames que acontecerão em 2013.

"Publicamos o edital e encerramos as inscrições antes da homologação da lei. Se tivermos de cumpri-la já na seleção para 2013, teremos de devolver o dinheiro e fazer um novo edital, o que atrasará o início das aulas", diz o pró-reitor adjunto de graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Adelardo Adelino de Medeiros.

Dessa forma, diz ele, a UFRN perderia a vantagem de não ter o calendário atrasado por conta da greve (a instituição foi uma das duas que não aderiram à paralisação que durou mais de 100 dias com adesão de 57 federais).

Já o reitor da Universidade Federal Fluminense (UFF), Roberto Salles, afirmou que a Lei de Cotas não será aplicada pela instituição no próximo vestibular. "Os alunos vão fazer o Enem agora em novembro e eu não posso mudar a regra do jogo no meio do segundo tempo", disse ele, que classificou como "imposição" a tentativa de se exigir a aplicação imediata da reserva de vagas.

Ele defendeu que as instituições tenham mais tempo para se adequar e que a nova regra comece a valer a partir do vestibular de 2013. "Vamos designar uma comissão para ver como faremos, não para esse vestibular, mas para o próximo", declarou.

As reclamações não devem adiantar. Se o decreto presidencial estipular que as cotas valem para calouros de 2013, todos terão de cumpri-lo. Juridicamente, um decreto é maior do que um edital. / O.B. E FELIPE WERNECK