Reitores de todo mundo discutem desafios

Um grupo de estudantes e professores também foi convidado a participar do evento. O fórum está centrado na discussão do papel da universidade e possíveis respostas para as demandas da sociedade. Internacionalização, transferência do conhecimento e mobilidade também serão debatidos em alguns dos 11 painéis.

"O encontro é onde se iniciam os processos de cooperação entre as universidades", afirmou Ricardo Fasti, diretor-geral do Universia Brasil. "A sequência depende do interesse dos dirigentes."