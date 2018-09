Reitoria da USP critica direção da São Francisco A reitoria da USP dedicou uma edição especial do boletim de sua assessoria de imprensa para criticar a direção da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, acusada de não dar andamento a projetos da gestão passada - quando a unidade era comandada pelo atual reitor, João Grandino Rodas. Segundo o texto, a gestão "descontinuou projetos" da administração anterior, o que implica "desperdício do dinheiro público, contraria a lei e a moralidade administrativa". O atual diretor, Antonio Magalhães Gomes Filho, afirmou que o boletim "foi uma agressão muito rude".