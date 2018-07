Rejeição a transplante renal pode ter ligação com mutação de vírus Pesquisadores da UFRJ identificaram uma mutação genética do vírus BK que pode estar ligada à rejeição no transplante renal. A descoberta foi feita em um estudo com 105 pacientes transplantados com algum nível de rejeição. Os casos mais avançados ocorreram nos portadores do subtipo mais agressivo do BK.