Relação dos aprovados na 2ª etapa do Sisu sai amanhã A relação dos aprovados na segunda etapa do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que seleciona candidatos às vagas em universidades federais e institutos federais de educação, ciência e tecnologia, será divulgada nesta segunda-feira, dia 22, segundo informações do Ministério da Educação (MEC).