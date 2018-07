Relação entre ditador e seu filho era desastrosa Yevgeny Dzhugashvili é filho de Yakov, um dos quatro descendentes de Stalin, que deixou duas viúvas e muitas amantes. O relacionamento de Yakov com Stalin era desastroso. Ele tentou o suicídio por causa da crueldade do pai, mas sobreviveu. Foi capturado pelos alemães logo no início da 2ª Guerra, quando servia no Exército Vermelho. Hitler propôs trocá-lo pelo marechal Friedrich Paulus, que tinha se rendido em Stalingrado, mas Stalin recusou a proposta. Yakov - que além de Yevgeny teve uma filha, Gallina - morreu num campo de concentração alemão em 1943.