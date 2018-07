Relação EUA-Rússia é marcada por desconfiança, dizem analistas

A relação entre Estados Unidos e Rússia tende a ser marcada por desconfiança mútua e uma constante guerra retórica, após a ação militar russa em território georgiano, seguida do apoio americano à Geórgia. É o que pensam analistas internacionais ouvidos pela BBC Brasil. O conflito entre Rússia e Geórgia teve início depois que tropas georgianas invadiram, no último dia 8, a república autônoma da Ossétia do Sul, um enclave de maioria russa situado dentro da Geórgia. A operação gerou uma violenta ação militar por parte da Rússia. ''As crescentes declarações negativas e o uso da mídia por ambas as partes tornarão a atmosfera mais difícil para se chegar a discussões e negociações normais em uma série de temas'', afirma James Collins, diretor do programa de Rússia e Eurásia do instituto de pesquisas Carnegie Endowment for International Peace. Collins, que foi embaixador americano na Rússia entre 1997 e 2001, acredita que mesmo em meio às tensões entre os dois países, é preciso buscar o diálogo e o consenso em determinados temas. ''A minha carreira dipolmática me ensinou que você não vai muito longe se resolve não falar com quem dicorda de você. É melhor ter um diálogo para descobrir quais os pontos em comum e quais as diferenças'', afirma. Fim de mandato Mas o ex-embaixador acredita que o momento não é dos mais propícios, por conta de o governo de George W. Bush estar chegando ao fim e ter pouco poder de fogo. ''Temos de ser realistas. É improvável que muitas iniciativas sejam tomadas por uma administração que está chegando ao fim.'' Para o analista político russo Andrey Piontkovsky, pesquisador do Hudson Institute, de Washington, e diretor-executivo do Centro de Estudos Estratégicos, de Moscou, o governo russo agiu de forma apropriada no início de sua operação militar, mas terminou pecando pelo excesso. ''A percepção por parte da administração americana é de que o governo Putin cruzou o sinal vermelho. Em minha visão, o Kremlin cometeu um sério erro. A Rússia estava certa ao reagir a um ataque inaceitável por parte de Saakashvili (o presidente georgiano Mikhail Saakashvili).'' Naquela ocasião, argumenta o analista, ''nossas forças de paz estavam agindo de forma justa. Quando o governo russo decidiu ampliar a operação para além da Ossétia do Sul e para a Geórgia propriamente, essa percepção de que se estava agindo com justiça foi se esvaindo a cada dia''. Retórica e ações Para Gary Schmitt, diretor de programas estratégicos do American Enterprise Institute, os Estados Unidos precisam conciliar a dura retórica com ações da mesma natureza em relação aos russos, já que este tem sido o procedimento por parte de Moscou. ''Nos últimos anos, a retórica vinda de Moscou tem sido bem agressiva e seguida de ações igualmente virulentas. A incapacidade de ter levado essa retórica a sério passou o recado errado aos russos. Por isso, é importante passar a mensagem de que eles cruzaram a linha e precisam recuar.'' Para Schmitt, entre as possíveis ações que as potências ocidentais poderiam tomar contra os russos figuram negar a eles a pretendida adesão à Organização Mundial de Comércio e expulsá-los do G8. Ambas propostas defendidas também pelo virtual candidato republicano à Presidência dos Estados Unidos, John McCain. Sanções econômicas O analista acredita que outra medida retaliatória eficaz seria a de adotar sanções contra empresas russas. ''Há inúmeras companhias russas envolvidas em atividades ilícitas e estas poderiam ser almejadas.'' ''Este é um regime russo que se gaba de conseguir acumular o máximo possível de dólares e euros. É preciso atingí-lo em seu ponto fraco'', afirma Schmitt. Para o diretor do American Enterprise Institute, a fim de não ficar refém da Rússia, a Europa, atualmente muito dependente do gás proveniente do país, precisa buscar a autonomia energética. Caso os europeus se encaminhem nessa direção, a Rússia sofrerá os efeitos, diz ele. ''A Rússia só irá recuar se sofrer um castigo pesado. O governo do país é uma autocracia que só sabe reagir à dor.'' Para Schmitt, a operação militar russa selou de vez a relação de desconfiança que o Ocidente mantinha com Moscou. ''Creio que ninguém no governo americano e seguramente ninguém na Europa vê a Rússia como um aliado, mas sim como um mal necessário.'' BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.