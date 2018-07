Relator acha improvável votação de royalties nesta 4a

O próprio relator do projeto, Carlos Zarattini (PT-SP), afirma ser "difícil" o projeto ser colocado em votação nesta quarta.

De acordo com Zarattini, a bancada governista foi orientada a não registrar presença para impedir a votação de um outro projeto que está na pauta. A matéria regulamenta a carga horária de enfermeiros e não conta com o apoio do governo.

"Isso acaba também não dando quórum para a votação dos royalties", disse o relator à Reuters.

Deputados do Rio de Janeiro, Estado produtor da commodity cuja bancada já declarou que votará contra o parecer de Zarattini, também afirmaram não ter interesse em votar a proposta nesta quarta.

"Nós não concordamos com o projeto. O Estado do Rio de Janeiro sai perdendo. Nós nos propusemos a votar, desde que houvesse acordo, mas até o momento, não há acordo", disse à Reuters a deputada Benedita da Silva (PT-RJ).

"Hoje não haverá quórum", corroborou o deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ).

O líder do PMDB na Casa, Henrique Eduardo Alves (RN), lembrou de outro fator que contribui para a falta de deputados no plenário: as convenções partidárias para a definição dos candidatos nas eleições municipais deste ano, que estão concentradas no decorrer desta semana.

"Hoje não vai haver quórum. Tem várias convenções, muitos (deputados) já foram embora", disse Alves a jornalistas. "Hoje é inviável."

Apesar da decisão da bancada do Rio de Janeiro de votar contra o parecer de Zarattini, o relator disse ter recebido sinalização favorável da bancada do Espírito Santo.

Representantes de Estados produtores, principalmente do Rio de Janeiro, têm criticado o projeto, temendo perdas na arrecadação.

Zarattini, por outro lado, sustenta que sua fórmula mantém os ganhos desses Estados nos próximos anos.

(Reportagem de Maria Carolina Marcello)