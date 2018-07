Relator condena cúpula do PT por quadrilha; revisor absolve O relator da ação penal do mensalão no Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Joaquim Barbosa, votou nesta quinta-feira pela condenação do ex-ministro-chefe da Casa Civil José Dirceu, do ex-presidente do PT José Genoino, do ex-tesoureiro do partido Delúbio Soares e de outras oito pessoas por formação de quadrilha, mas o revisor absolveu todos os réus da acusação.