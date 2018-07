Relator da MP do Código Florestal quer ouvir ministros

Oficializado nesta terça como relator, Luiz Henrique afirmou que pretende apresentar na próxima semana um cronograma de trabalho que inclui a audiência no dia 19 com os ministros do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, da Agricultura, Mendes Ribeiro e do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas.

"É provável que tenhamos os ministros aqui em audiência pública", afirmou o senador. "Temos uma boa chance de construir um grande entendimento entre Câmara, Senado e governo", disse.

Durante reunião de instalação da comissão mista nesta terça, os parlamentares também elegeram como presidente o deputado Bonh Gass (PT-RS).

A MP editada pelo governo para preencher lacunas do Código Florestal deve primeiro passar por esta comissão mista antes de ser encaminhada ao plenário da Câmara e depois ao Senado.

Parlamentares ligados ao setor agropecuário pretendem centrar seus esforços em modificar a MP ainda na comissão mista.

Segundo a Secretaria de Comissões Mistas do Congresso Nacional, ainda não foram computadas todas as emendas à medida, mas o número ultrapassa a casa dos 600.

(Reportagem de Maria Carolina Marcello)