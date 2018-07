Relator da ONU pede explicações de Honduras sobre mortes de jornalistas

Ele solicitou ao governo do presidente Porfirio Lobo a adotar um plano de proteção a jornalistas, que incluiria desde a utilização de veículos blindados até o translado de uma pessoa que esteja ameaçada a outra região ou para fora do país junto com sua família.

Honduras enfrenta desde 2010 uma onda de violência relacionada com os cartéis mexicanos do narcotráfico, em meio a uma ampla corrupção da polícia.

Após permanecer sequestrado vários dias, foi assassinado em maio Alfredo Villatoro, um dos coordenadores da emissora de notícias HRN, uma das mais importantes e influentes do país.

"O Estado deve investigar e deter e sancionar os autores materiais e intelectuais dos crimes de jornalistas", disse La Rue em entrevista coletiva.

