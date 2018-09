Relator de MP do IOF sobre derivativos quer compensar exportador

Relatório preliminar sobre a Medida Provisória que instituiu a taxação sobre essas operações, obtido pela Reuters, sugere que Imposto Sobre Operações Financeiras (IOF) cobrado em operações de hedge seja descontado no recolhimento de IOF em outras operações.

Também abre a possibilidade de o exportador solicitar restituição ou compensação em outras contribuições cobradas pela Receita Federal.

Stephanes manifesta a intenção de que o sistema de cobrança e compensação seja "aprimorado" para diferenciar movimentos especulativos com os exportadores que fazem operações para proteção de ativos (hedge).

"Ultrapassados os primeiros obstáculos dessa nova sistemática de cobrança, o modelo deverá ser aprimorado, no sentido de o imposto somente alcançar operações especulativas", traz o relatório.

O parecer propõe ainda que não seja cobrado o IOF sobre contratos de derivativos ocorridos entre 27 de julho e 16 de setembro, por "impossibilidade de apuração do tribute."

A MP que estabelece a cobrança de 1 por cento de IOF sobre derivativos cambiais --com possibilidade de elevar para até 25 por cento-- foi publicadz em 27 de julho, com a intenção de reduzir as apostas na queda do dólar. À época, o real estava sobrevalorizado em relação à moeda norte-americana.

O texto do deputado ainda pode ser modificado até sua leitura no plenário da Câmara, marcada para esta tarde. Stephanes ainda deve conceder entrevista coletiva à imprensa para explicar os detalhes de seu parecer, negociado com o Ministério da Fazenda, a Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, e parlamentares.