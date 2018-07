Relator diz que réus usaram lavagem por conhecer origem ilícita do dinheiro O relator da ação penal do chamado mensalão no Supremo Tribunal Federal (STF), Joaquim Barbosa, fez uma réplica nesta quinta-feira para rebater pontos do voto do revisor, Ricardo Lewandowski, sobre lavagem de dinheiro e a absolvição do deputado Pedro Henry (PP-MT) e Emerson Palmieri, ex-secretário-geral do PTB.