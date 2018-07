Relator do Cade conclui que empresas de cimentos combinaram preços O conselheiro Alessandro Octaviani, relator no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) do caso da suspeita de cartel do cimento, relatou em seu voto que algumas das principais cimenteiras do Brasil combinaram preços, dividiram entre si mercados e clientes e agiram para impedir a entrada de novos concorrentes.