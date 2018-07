Relator e revisor da ação do mensalão trocam novas farpas no STF Os ministros do Supremo Tribunal Federal Joaquim Barbosa e Ricardo Lewandowski voltaram a trocar farpas nesta quarta-feira durante a sessão de julgamento da ação penal do chamado mensalão, atrito que tem ocorrido desde o início do julgamento, em que os dois ocupam papéis centrais como relator e revisor do processo respectivamente.