Relator pede a cassação do deputado Paulo Pereira da Silva O relator do processo contra o deputado Paulo Pereira da Silva (PDT-SP), Paulo Piau (PMDB-MG), pediu na quarta-feira a cassação do mandato do colega. O voto foi apresentado ao Conselho de Ética da Câmara, mas ainda não foi apreciado pelo colegiado. Se aprovado, será votado no plenário da Casa. Paulo Pereira da Silva, o Paulinho, que preside a Força Sindical, é acusado de participar de um esquema de desvio de verbas do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). "Há indícios suficientes para a recomendação da cassação do parlamentar pelo envolvimento no esquema apurado pela Operação Santa Tereza da Polícia Federal", declarou Piau durante a sessão do Conselho de Ética. Piau reconheceu, entretanto, que o processo foi baseado em notícias veiculadas pela imprensa. A defesa do parlamentar se baseia justamente na falta de provas da participação do deputado no esquema. (Texto de Fernando Exman)