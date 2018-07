Relator reduz previsão de expansão do PIB de 2012 O relator da receita da proposta do Orçamento de 2012 no Congresso, senador Acir Gurgacz (PDT-RO), reduziu a perspectivas de crescimento real do Produto Interno Bruto (PIB) do país de 5 por cento para 4,5 por cento.