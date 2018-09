Relator vai rever projeto do Código Florestal O microblog do deputado Aldo Rebelo (PCdoB-SP) dá a temperatura do debate. "Aqui, a legislação florestal quer expulsar os agricultores das várzeas dos rios e fechar a fronteira agrícola. Comigo, não, violão...", tuitou o deputado, escolhido para relatar a proposta de reforma do Código Florestal que será levada ao plenário da Câmara no mês que vem. Ao jornal O Estado de S. Paulo, ele adiantou que vai rever a proposta de moratória de cinco anos para novos desmatamentos.