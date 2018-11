Relatora do Orçamento mantém salário mínimo de R$540 para 2011 A relatora-geral do Orçamento, senadora Serys Slhessarenko (PT-MT), manteve em 540 reais o valor do salário mínimo para o próximo ano em seu relatório final, que deve ser apresentado à Comissão Mista do Orçamento na próxima semana.