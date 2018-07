Relatório ao Ibama não previu risco O relatório do estudo de impacto ambiental encaminhado pela Chevron ao Ibama para a licença de operação no Campo de Frade, em 2007, não previu risco de liberação de óleo por fendas no solo submarino, chamada exsudação, em pontos distantes do poço. Mesmo com a descrição das características geológicas, com falhas sedimentares, não é levantada hipótese similar ao acidente que foi registrado no último dia 8.