Relatório aponta pouco avanço em metas ambientais

O relatório será enviado a todas as lideranças mundiais que virão à Rio+20 e o Pnuma espera que ele impacte as decisões a serem tomadas. No entanto, não existe essa garantia. Para Elizabeth Thompson, coordenadora executiva da conferência sobre desenvolvimento sustentável, dessa vez é diferente porque o tema ambiental está aliado às questões econômicas.

O diretor executivo do Pnuma, Achim Steiner, apontou que o relatório "não fala só de fracassos" e mostra boas iniciativas, como o engajamento chinês para reduzir danos ambientais do passado e o freio imposto ao desmatamento na Amazônia pelo governo brasileiro.