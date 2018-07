Relatório com causas do acidente no PR sai em 30 dias Devem ser reiniciadas amanhã, pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), as investigações sobre a queda do biplano Christen Eagle, que provocou a morte do piloto Fábio Luiz de Almeida, ontem à tarde, durante o 6º Festival do Aeroclube do Paraná, que era realizado próximo ao Aeroporto do Bacacheri, na capital, Curitiba. O relatório que apontará as possíveis causas da queda deve estar pronto em 30 dias. Devido ao acidente, a programação do evento foi suspensa.