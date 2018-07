Relatório do CNMP mostra situação de crise nas prisões Relatório divulgado pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) mostra uma situação de crise nas prisões brasileiras. Inspeções feitas por integrantes do Ministério Público em 1.598 estabelecimentos prisionais constataram superlotações, rebeliões, fugas, uso de drogas e condições subumanas nas cadeias do País.