Relatório exalta presença de Lula Diante da exigência para prestar contas do dinheiro público repassado ao encontro nacional em Brasília, a UNE adotou uma solução política. Em vez de remeter comprovantes de despesas, a entidade enviou ao Ministério da Cultura relatório descrevendo o evento e exaltando a presença do presidente Lula. "Com a plateia entoando palavras de ordem como "o filho do pedreiro vai poder virar doutor", Lula iniciou o seu discurso", diz um trecho do documento.