Relatório ficará pronto em 2 anos

A primeira parte do documento, porém, deverá ser aprovada já em setembro deste ano - justamente a que trata das previsões de aumento da temperatura e das mudanças climáticas associadas ao aumento da concentração de gases do efeito estufa na atmosfera.

As previsões são baseadas em dezenas de modelos produzidas por vários centros de pesquisa no mundo todo - quase todos no Hemisfério Norte. Cientistas brasileiros já colaboram há anos com o IPCC, mas nunca com um modelo global de previsão climática.

Segundo Guy Brasseur, diretor do Centro de Serviços Climáticos da Alemanha, o modelo brasileiro será crucial para preencher lacunas relacionadas a fenômenos climáticos da região tropical. "Os trópicos são um sistema extremamente complicado de modelar", disse, em evento na Fapesp.

Seja qual for a nova previsão do IPCC, Brasseur já adianta que será "praticamente impossível" manter o aumento da temperatura global abaixo do limite "tolerável" de 2ºC. Isso exigiria uma redução de 80% nas emissões de CO2. / H.E.