Relatório global reforça aumento de temperatura } Em 2011, as atividades humanas mantiveram as temperaturas globais acima da média observada entre 1961 e 1990, informa um relatório publicado pela Organização Meteorológica Mundial (WMO, na sigla em inglês). Isso apesar da influência do fenômeno La Niña, que teoricamente ajudaria a resfriar o clima.