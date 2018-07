Relatório incrimina suposto assessor de Crivella Um relatório confidencial do Exército, obtido pela TV Globo e apresentado no Jornal Nacional, aponta que um suposto assessor do senador Marcelo Crivella (PRB), identificado como Eduardo, teria feito um acordo com traficantes do Morro da Providência para garantir a segurança dos operários do Projeto Cimento Social, de autoria do parlamentar. Segundo o documento, Crivella teria ainda outro assessor atuando no morro, identificado como Gilmar. Hoje, o senador divulgou nota, divulgada pelo Jornal Nacional, em que nega que assessores tenham compactuado com o tráfico. Na nota, ele também defende o projeto Cimento Social e associa a divulgação do assunto à proximidade do início da disputa eleitoral.