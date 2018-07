Relatório mostra os 100 animais mais ameaçados do mundo

Inestimáveis

A Sociedade Zoológica de Londres e a União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN) divulgaram a lista dos 100 animais, plantas e fungos que estão mais próximos da extinção. A lista tem espécies de 48 países e foi compilada por 8 mil cientistas da UICN.

Cinco espécies brasileiras estão na lista. Entre elas, um macaco, duas borboletas, uma preá, e um pássaro. Todos eles são vítima do desmatamento de seus habitats no nordeste, sudeste e sul do país.

O relatório, que se chama "Inestimável ou Sem valor?", chama a atenção para a dificuldade de proteger espécies que não são consideradas "úteis".

Os cientistas temem que não seja possível salvar espécies que não tragam benefícios óbvios para a sociedade humana.

"Todas as espécies listadas são únicas e insubstituíveis. Se elas desaparecerem, nenhuma quantia de dinheiro poderá trazê-las de volta", diz Ellen Butcher, co-autora do levantamento.

Jonathan Baillie, da Sociedade Zoológica de Londres, diz que os doadores para projetos de conservação e as próprias organizações conservacionistas tendem a pensar "o que a natureza pode fazer por nós?" ao priorizar projetos que ajudam espécies consideradas lucrativas.

"Temos uma decisão moral e ética importante a tomar: essas espécies tem direito a sobreviver ou nós temos o direito de levá-las à extinção?", diz Baillie. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.