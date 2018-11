Relatório na Irlanda estimulou onda de denúncias

O atual papa foi envolvido nos escândalos após recentes reportagens do jornal The New York Times e da agência de notícias Associated Press indicarem que o então cardeal Joseph Ratzinger, como líder da Congregação para a Doutrina da Fé, durante o pontificado de João Paulo II, teria agido para retardar ou evitar a punição de padres pedófilos, priorizando a preservação da instituição. Também foi revelado que o irmão do papa, padre Georg Ratzinger, bateu em crianças.