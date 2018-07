Relatório pode não ser votado A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Tarifa de Energia pode encerrar seus trabalhos hoje sem aprovar seu relatório final. Basta que um deputado da comissão peça vistas do documento, o que acabaria com as chances de que o relatório vá a votação. Mesmo assim, os membros da CPI pretendem ler o relatório em público e repassar as informações que recolheram ao Ministério Público Federal, a quem vão pedir que abra investigações.