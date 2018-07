Relatório sobre finanças do Vaticano elogiará reformas, diz fonte

O relatório será divulgado na quarta-feira por um departamento do Conselho da Europa, mas por enquanto ainda é mantido em segredo. De acordo com uma pessoa que está a par do documento, a avaliação dará ao Vaticano uma nota de aprovação total em áreas-chave, mas trará críticas a outras.

O relatório foi elaborado pelo "Comitê de Peritos na Avaliação de Medidas anti-Lavagem de Dinheiro", conhecido como Moneyval, o mecanismo de monitoramento do Conselho da Europa que é responsável por garantir que todos os Estados membros cumpram os padrões financeiros internacionais.

As recomendações e avaliações externas são um marco para o Vaticano, que vem tentando mudar sua imagem como centro financeiro suspeito desde 1982, quando o italiano Roberto Calvi, conhecido como "O Banqueiro de Deus" por causa de suas ligações com o Estado, morreu em circunstâncias misteriosas.

A divulgação do relatório ocorrerá menos de dois meses depois que o ex-presidente do banco do Vaticano, oficialmente conhecido como Instituto para as Obras de Religião, foi afastado em uma dramática disputa sobre a administração da instituição, que está sendo investigada por magistrados italianos por lavagem de dinheiro, o que o Vaticano nega.

A rigorosa avaliação, pedida pelo Vaticano há vários anos, inclui 49 recomendações, muitas interligadas e cada uma das quais classificada de acordo com níveis de conformidade com os padrões: não-cumpridor, parcialmente cumpridor, amplamente cumpridor, ou cumpridor.

Em essência, cumpridor e amplamente cumpridor são notas indicando que "passou", enquanto parcialmente cumpridor e não cumpridor são notas de "reprovação", indicando que é necessário fazer mais esforços em áreas específicas.

Dezesseis das 49 recomendações são tidas como "fundamentais e centrais", e incluem temas como criminalização de lavagem de dinheiro, confisco de propriedade resultante de lavagem de dinheiro e relato de transação suspeita.

A previsão é de que o Vaticano irá passar em cerca de nove desses itens e receber cerca de sete notas de "parcialmente cumpridor" ou "não cumpridor", algo que uma fonte qualificou como sendo "boa notícia", considerando que o Estado só realizou a reforma de sua legislação financeira há menos de três anos.