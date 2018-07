Religioso é denunciado por roubo e estupro no Rio O pregador da Assembleia de Deus Waldney Ferreira da Ressurreição teve sua prisão preventiva requerida pelo Ministério Público (MP), sob denúncias de estupro e roubo na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. De acordo com as acusações do MP, o religioso entrava na casa das vítimas, exigia dinheiro das mulheres e as ameaça de morte, além de forçá-las a ter relações sexuais com ele. O MP afirma que os crimes ocorreram nos bairros de Freguesia, Bancários e Tauá, na Ilha do Governador.