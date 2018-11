Religioso mantinha casa para encontros sexuais O monsenhor Luiz Marques Barbosa mantinha uma casa no balneário da Barra de Santo Antônio, a 47 quilômetros de Maceió, para encontros sexuais com jovens e adolescentes que trabalham para a Igreja Católica na região de Arapiraca - segundo maior município do Estado, a 146 quilômetros da capital alagoana. A denúncia foi feita pelo ex-coroinha Fabiano Ferreira, em depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga os casos de pedofilia no Brasil. Fabiano foi o responsável pela filmagem do vídeo onde o monsenhor Luiz Marques aparece em ato sexual com o ex-coroinha Flávio Silva.