Relógio do Apocalipse avança um minuto O simbólico "relógio do Apocalipse", criado pela Associação Boletim de Cientistas Atômicos em 1947, avançou 1 minuto ontem e está marcando 23h55. O cataclisma nuclear aconteceria à meia-noite. Os pesquisadores argumentam que a proliferação nuclear ainda é uma ameaça. Em 2007, o mesmo relógio havia sido atrasado para 23h54, mas cientistas dizem que a tendência de melhora regrediu. / CHICO SIQUEIRA e ALEXANDRE GONÇALVES, com AFP