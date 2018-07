Relógio inteligente da Apple terá diversos modelos, diz WSJ

A Quanta, de Taiwan, irá iniciar a produção em massa do primeiro relógio inteligente da Apple em julho, em tempo para o lançamento em outubro, disseram à Reuters diversas fontes próximas ao tema na quinta-feira.

O Wall Street Journal citou nesta sexta-feira fontes dizendo que a Quanta irá fabricar o aparelho.

Uma das fontes disse à Reuters na quinta-feira que a Apple espera embarcar 50 milhões de unidades do iWatch no primeiro ano do lançamento do produto, mas as estimativas ainda podem ser alteradas.

