''Relógio interno'' das plantas é estudado

Cientistas da Universidade de Aberdeen, na Escócia, estão pesquisando o funcionamento do "relógio interno" das plantas, um mecanismo que as permite calcular a quantidade de amido que devem produzir durante o dia para contar com essa energia para sobreviver à noite. Outras seis instituições científicas internacionais colaboraram com os pesquisadores escoceses. O estudo será realizado nos próximos cinco anos, com um orçamento de 5,8 milhões de euros. Os resultados podem melhorar os métodos para impulsionar as colheitas.

Há séculos os cientistas sabem que as plantas calculam as horas de luz de que dispõem para antecipar a chegada da noite, mas o mecanismo de cálculo do amido ainda é um mistério. Segundo Oliver Ebenhoeh, do Instituto de Matemática Biológica da universidade, "as plantas queimam esse amido durante a noite, do mesmo modo que se queima gasolina". / EFE