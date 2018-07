Relógios de rua de SP estão desligados por falta de luz

A empresa afirma que as contas vêm sendo pagas regularmente pela Prefeitura e que não haveria motivo para o corte. Em nota, a Assessoria de Imprensa da Eletropaulo afirmou que a concessionária "está avaliando a causa do não funcionamento dos relógios". "Encontramos problemas não esperados, como o desligamento da energia pela Eletropaulo", afirma Fabrício Guimarães, diretor da Buldogue. "Não sei por que a energia foi cortada." Outros 42 estão quebrados.

A Buldogue assumiu a manutenção dos relógios de rua neste mês, após vencer licitação feita pela Prefeitura. Segundo o diretor da empresa, serão necessários "de 15 a 20 dias" para consertar e colocar novamente em funcionamento os relógios quebrados. "Estamos enfrentando dificuldade com os equipamentos antigos, porque faltam peças de reposição. E não há sistema de controle remoto, vamos precisar instalar um", diz. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.