Relógios devem ser atrasados em 1 hora à meia-noite

O Ministério de Minas e Energia (MME) estima que a redução total da energia consumida nesta jornada de horário de verão seja da ordem de 0,5%, cerca de 560 Gwh (gigawatts/hora) nas regiões Sudeste e Centro-Oeste e 226 GWh na Região Sul.

Já a previsão de redução da demanda para esta edição deve ficar em 4,5% no Sudeste e no Centro-Oeste (1.900 MW) - o suficiente para abastecer uma cidade com 5 milhões de habitantes. No Sul, a previsão deve ficar em 4,7% de redução na demanda, o que representa 575 MW, uma cidade com 1,5 milhão de pessoas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.