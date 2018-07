As 12h34h56 desta sexta-feira foram muito aguardadas ao redor do mundo. Afinal, quando os relógios marcaram o horário, cravaram a sequência 123456789, por causa da data 7/08/09. Casais supersticiosos escolheram a data para marcar cerimônias de casamento, segundo o jornal inglês Daily Telegraph. No twitter, os usuários estão chamando a comemoração da data de Geek e há até piadas sobre possíveis ataques terroristas.