R.E.M. chega ao fim depois de 31 anos

É como diz uma de suas canções: viver bem é a melhor vingança. E saber sair do jogo quando ainda se está ganhando é uma arte.

Ontem, a banda americana R.E.M., após 31 anos de estrada, anunciou sua aposentadoria. "Construímos algo extraordinário juntos", disseram o cantor Michael Stipe, o guitarrista Peter Buck e o baixista Mike Mills, em um comunicado elegante como foi a música que fizeram nessas três décadas. "Nós nos despedimos com um grande sentimento de gratidão, de finalidade e um maravilhamento com tudo que gestamos. A todos os que alguma vez se sentiram tocados pela nossa música, nosso profundo agradecimento pela audição."

Formada em 1980 em Athens, Geórgia, a banda que Michael Stipe encabeçou com sua cabeça lisa como um míssil atravessou sem máculas a selva da indústria musical. Surgiu no meio da febre new wave, no rabicho do punk rock, e no terreno minado desses territórios afirmou sua personalíssima linguagem pop, recuperando um certo senso underground de melodia.

A última vez que vieram ao Brasil foi em 2008 (em São Paulo, tocaram no Via Funchal). Notório engajado, Stipe estava exultante com a eleição de Obama. Exibia uma faixa na qual se lia: "Povo norte-americano, parabéns por ter escolhido Obama!".

O R.E.M. atravessou impávido os anos grunge, fazendo discos de maior ou menor sucesso, mas sempre com grande cacife, tanto financeiro quanto político. Em 1996, foi noticiado que eles tinham assinado um contrato de US$ 80 milhões com a Warner, o que levantou dúvidas sobre sua fé alternativa.

Nesses 31 anos, os cabelos de Michael Stipe caíram ("Os cabelos ajudavam a esconder quem eu era. Então eles se foram, e as coisas ficaram um pouco mais difíceis", disse o cantor ao jornal The Guardian). Mas o circunspecto garoto dos anos 1980 se tornou uma espécie de sábio jedi nos anos 1990, já gay assumido, servindo como referência (e abrigo) das novas gerações de vítimas do bullying artístico - Kurt Cobain, Courtney Love e Thom Yorke foram alguns que revelaram que foram até Stipe pedir conselhos e ganharam sua amizade.

"Sou um tipo de otimista cínico e o mais raivoso pacifista do mundo", definiu-se Stipe. "Amo estar no caldeirão da cultura popular e me divirto sendo uma figura pública. Mas o que é crucial para mim é criar algo que me desafie. Sem ser superesquisito ou religioso sobre esse tema, trata-se só de sentir que faço o que devo fazer. Estou onde supunha chegar."

Em seus anos iniciais, entre 1982 e 1987, quando militaram no selo I.R.S. Records, eles praticamente inventaram a linguagem dos videoclipes de rock alternativo. Em filmetes geralmente dirigidos pelo cantor Stipe, filmagens em Super-8, velocidades alteradas, truques toscos de montagem e outros recursos de baixo custo, eles inventaram um formato visual que mudou o pop.

No seu derradeiro show no Brasil, Michael Stipe mostrou por que o mito era tão forte. Vestido como uma alegre fashion victim (combinando gravada listada com camisa listada, listas desiguais, e ainda por cima paletó de brim e calça jeans e correntes no bolso traseiro), Stipe era o centro da peregrinação.

Havia os que estavam ali como se tivessem ido a uma microparada do Orgulho Gay, felizes com seu ídolo assumido e íntegro, e outros que o veneravam apenas pela poesia cristalina, coloquial. Stipe ajoelhou no palco, cantou no meio da plateia, deixou-se afagar e apertar e, depois, desabou aos pés do microfone como se estivesse emocionalmente extenuado. Só mesmo concluindo com um de seus versos mais famosos: "It's the end of the world as we know it (É o fim do mundo tal como o conhecemos)".