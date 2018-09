Remates da Expozebu já faturaram R$ 34 milhões

Até segunda-feira, o faturamento dos leilões realizados durante a Expozebu 2008, em Uberaba (MG), chegou a R$ 34 milhões, superando em mais de R$ 8 milhões o total comercializado no mesmo período do ano passado. O animal mais caro comercializado no evento até segunda-feira foi a fêmea Obela FIV AJJ, do criador Antônio José Junqueira Vilela, no leilão Elo de Raça. Metade do animal foi comprada por R$ 1,729 milhão. O leilão Elo de Raça, realizado no domingo, negociou 29 animais e o faturamento total foi de R$ 9,2 milhões, média de R$ 317 mil por animal. Outro destaque do leilão foi outra fêmea, a Nativa TE Kubera, vendida por R$ 1,064 milhão. No domingo, foram realizados outros cinco leilões. O 1º Etapa Liquidação de Plantel Guzerá MAAB comercializou 25 lotes, com faturamento de R$ 1,48 milhão. A média por lote ficou em R$ 59.232. Já o Aliança Brahman ExpoZebu 2008 vendeu 26 lotes por R$ 526.400, com média por lote 20.246,15. O Classe A (nelore) movimentou R$ 1,180 milhão e teve média por lote de R$ 53.645. O 7º Gir Leiteiro Terras de Kubera e Convidados teve média de R$ 30.800 e venda total de R$ 985.600. O Revelações do Tabapuã vendeu 26 lotes por R$ 480 mil, com média de R$ 18.461,54. Nos julgamentos de pista, que começaram no domingo, até segunda-feira havia sido divulgada apenas a grande campeã da raça sindi. A vencedora foi a fêmea Abreulnaida do ACS, do criador Aluisio Cristino da Silva. Os julgamentos seguem até o dia 10. Serão julgados ainda animais das raças gir, gir leiteiro, guzerá, indubrasil, nelore, nelore-mocho e tabapuã. MEGALEITE A Associação Brasileira dos Criadores de Girolando (ABCG) aproveitou a Expozebu para fazer o lançamento oficial da 5ª Exposição Brasileira do Agronegócio do Leite (Megaleite 2008), marcada entre os dias 30 de junho e 6 de julho, também em Uberaba. Conforme os organizadores, estão previstos 20 leilões durante a Megaleite deste ano, quase o dobro de leilões realizados no ano passado. O primeiro leilão do evento, o 7º Leilão Melhorgen de Genética Leiteira, está marcado para o dia 27 de junho. Além dos leilões de animais girolandos, também serão realizados remates de gir leiteiro e de ovinos. Entre as novidades da edição de 2008 da feira está a realização da primeira Feira Pró-Genética de Gado Leiteiro autorizada pela Secretaria de Agricultura e Pecuária de Minas Gerais, numa parceria entre a Associação dos Criadores de Girolando, o Sindicato Rural de Uberaba, a Emater e a Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Uberaba. Na ocasião serão ofertados tourinhos leiteiros.