Remédio contra aids corta infecção em 92%, diz estudo Remédios para o tratamento da aids cortaram a transmissão do vírus causador da doença, o HIV, entre parceiros sexuais em 92%, afirma estudo financiado pela Fundação Bill and Melinda Gates, que recomenda o tratamento imediato das pessoas infectadas. Segundo a pesquisa, feita por uma equipe internacional de cientistas e publicada na revista especializada em medicina The Lancet, apenas 1 entre as 349 pessoas heterossexuais infectadas, acompanhadas pelos especialistas e que iniciaram o tratamento contra a aids, passou o vírus para alguém.