Remédio contra câncer pode ter sido falsificado

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou ontem uma resolução proibindo a distribuição e a venda do lote B6038, com data de fabricação de 6/2010 e validade de 12/2012. Segundo a Polícia Civil, pelo menos uma pessoa recebeu a medicação falsa. As investigações tentam descobrir quem é esse paciente e as clínicas que adquiriram medicação irregular no período de atuação da quadrilha.

Segundo o delegado Anderson Giampaoli, da 2.ª Delegacia de Polícia de Crimes contra a Administração, junto com os remédios desviados - que eram originais - foi encontrado um frasco vazio do MabThera, que depois se concluiu ser falsificado. A farmacêutica produziu um lote com aquele número, mas com datas de fabricação e validade diferentes daquelas impressas.