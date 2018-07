Remédio para asma começa a ser distribuído

Os três medicamentos - brometo de ipratrópio, diproprionato de beclometasona e sulfato de salbutamol - estarão disponíveis em mais de 20 mil estabelecimentos de todo o País, de acordo com o Ministério da Saúde. Quem precisar dos medicamentos deve apresentar a receita dentro do prazo de validade, um documento com foto e o CPF.

A pasta quer atender, de forma prioritária, crianças com até 6 anos. Isso porque a asma está entre as principais causas de internação nesta faixa etária. Segundo a pasta, a iniciativa vai beneficiar cerca de 2 milhões de famílias que vivem na extrema pobreza. O Sistema Único do Saúde (SUS) registrou, apenas no ano passado, 177,8 mil internações em decorrência da asma. A doença mata cerca de 2,5 mil pessoas por ano. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.