Remédio para asma começa a ser distribuído O programa Aqui Tem Farmácia Popular começou a distribuir ontem, de graça, remédios contra asma nas drogarias credenciadas. Os três medicamentos - brometo de ipratrópio, diproprionato de beclometasona e sulfato de salbutamol - estarão disponíveis em mais de 20 mil estabelecimentos do País. Para pegar o remédio é preciso apresentar a receita dentro do prazo de validade, documento com foto e CPF.