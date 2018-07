Remédio poderá ser reajustado a partir de 31 de março A Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED) publicou hoje no Diário Oficial da União resolução que autoriza o reajuste dos medicamentos a partir de 31 de março e estabelece critérios de composição de fatores para o ajuste. A resolução determina que assim que for publicado oficialmente o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de fevereiro a CMED editará resolução específica sobre a forma de definição do Preço Fabricante e do Preço Máximo ao Consumidor.