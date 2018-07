Remédios contra aids cortam infecção em 92%

NOVA YORK

Remédios para o tratamento da aids cortaram a transmissão do vírus causador da doença, o HIV, entre parceiros sexuais em 92%, afirma estudo financiado pela Fundação Bill and Melinda Gates que recomenda o tratamento imediato das pessoas infectadas.

Segundo a pesquisa, feita por uma equipe internacional de cientistas e publicada na revista especializada em medicina The Lancet, apenas 1 entre as 349 pessoas heterossexuais infectadas, acompanhadas pelos especialistas e que iniciaram o tratamento contra a aids, passou o vírus para alguém.

Isso corresponde a uma taxa de transmissão de 0,37 infecção em cada 100 pacientes por ano, entre aqueles que começaram a terapia, contra uma taxa de 2,24 infecções em cada 100 pacientes por ano entre aqueles que não tomaram os remédios.

Segundo os especialistas, uma pesquisa sobre os efeitos dos remédios contra a aids na transmissão do vírus HIV por um período maior de tempo está sendo realizada.

A pesquisa, que também recebeu recursos dos Institutos Nacionais de Saúde, corrobora um estudo que sugeriu que o avanço da aids nas nações africanas mais afetadas poderia cair 95% em uma década se os infectados recebessem imediatamente os medicamentos.

Para lembrar

O comitê que define o consenso terapêutico adotado no País para a aids vai discutir em junho os critérios adotados para indicação do tratamento. Uma das medidas seria justamente a antecipação do início da terapia para reduzir a transmissão do vírus. A recomendação, no entanto, continuaria sendo o uso do preservativo nas relações sexuais.