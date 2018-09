Remédios falsificados são apreendidos pela PF Em operação conjunta com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), a Polícia Federal apreendeu ontem diversos medicamentos proibidos, falsificados ou importados irregularmente que eram vendidos na farmácia do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, interior paulista. A maior parte dos remédios ficava escondida no forro da farmácia. Entre os medicamentos apreendidos estavam Viagra, Cialis, Deca Durabolin e Hemogenin falsificados, além de Pramil e Winstron (com venda proibida no Brasil).