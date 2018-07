Remédios para doença pulmonar farão parte do SUS Pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) passarão a receber medicamentos no Sistema Único de Saúde. Os remédios - budesonida, beclometasona, fenoterol, sabutamol, formoterol e salmeterol - estarão disponíveis dentro de 180 dias. A decisão foi publicada nesta terça-feira no Diário Oficial da União.